Uccide cugino convivente a martellate, arrestata 61enne



Colpisce il cugino con un martello e lo uccise. Nella notte i Carabinieri hanno arrestato una 61enne di Pedrengo (Bergamo) ritenuta responsabile della morte del cugino con cui condivideva la casa. La vittima, 73enne originario di Bergamo, e' stata colpito dopo una violenta lite. Il delitto alle 23,30 di domenica 20 dicembre con i carabinieri della Tenenza di Seriate intervenuti su richiesta del servizio sanitario di emergenza 118, chiamato per soccorrere un uomo colto da malore.



Si e' accertato come l'uomo, professore in pensione, dopo aver discusso per motivi familiari con la cugina convivente, sarebbe stato colpito piu' volte dalla donna che nella notte e' stata arrestata per omicidio.