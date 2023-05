Milano: uccide un uomo con le forbici, poi si getta dal settimo piano

Uccide un uomo con una forbice, poi si getta dal settimo piano

Omicidio-suicidio nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 maggio a Milano in via Cogne, nel quartiere Quarto Oggiaro. Prima i carabinieri sono intervenuti per uomo di 51 anni, Claudio Giannuario il suo nome, morto dopo essersi lanciato dal settimo piano di un palazzo.

Milano: la lite e poi l'omicidio-suicidio

Nell'appartamento dove viveva, i militari hanno successivamente trovato un secondo cadavere: un uomo, privo di documenti d'identità, colpito, secondo i primi accertamenti medico-legali, da una forbice al collo. Secondo una prima ricostruzione, al culmine di una lite, il 51enne avrebbe prima ucciso l'altro uomo per poi lanciarsi dal settimo piano del condominio. Si esclude il coinvolgimento di altre persone.

I vicini: l'appartamento la sera era un porto di mare

Sulle braccia del 51enne sono stati trovati segni compatibili con un gesto autolesionista. La vittima aveva invece segni sul collo. Secondo le testimonianze dei vicini, l'appartamento al primo piano era un porto di mare con un continuo via vai di persone soprattutto di sera. Giannuario, disoccupato, aveva piccoli precedenti per reati contro il patrimonio.