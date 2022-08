Uccide l'amica in vacanza in Croazia, arrestato 30enne lombardo

Uccide una donna in Croazia, arrestato 30enne lombardo

Secondo quanto riporta Trieste Prima, è lombardo l'uomo arrestato questa mattina per la morte di una donna, verificatasi in un appartamento per turisti nel villaggio di Zacchigni, nell’Umaghese.

Perquisizioni anche in un altro appartamento

Secondo le ipotesi degli inquirenti croati – coordinati dalla Procura di Pola – l’uomo avrebbe ucciso la vittima in seguito a una violenta lite, che sarebbe andata avanti per quasi tutta la notte. Gli investigatori, oltre al luogo del delitto – un appartamento al primo piano di un immobile con, all'apparenza, almeno due unità abitative –, hanno perquisito anche l'appartamento al piano terra, occupato da una famiglia croata.