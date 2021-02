Uccise agente di Polizia: Nikolic ora condannato per furti in casa

Nel gennaio 2012 travolse e uccise a Milano l'agente di Polizia locale Niccolò Savarino. Dopo aver scontato la condanna per quei fatti, il 26enne Remi Nikolic è stato ora condannato a una pena di tre anni e due mesi per due furti in abitazione. Il giovane era stato arrestato ed e' finito di nuovo a processo per i due 'colpi' commessi, con altri due complici, il 22 febbraio dello scorso anno, una decina di giorni dopo aver terminato di scontare la pena per l'omicidio. Oggi il giudice della seconda penale Orsola De Cristofaro, accogliendo l'istanza dell'avvocato David Russo che aveva avuto l'ok del pm Francesca Crupi, ha ratificato il patteggiamento per Nikolic e per i due complici, come riferisce Ansa. Nei giorni scorsi lo stesso giudice, sempre dopo una richiesta della difesa, aveva disposto la scarcerazione del giovane, che ora e' ai domiciliari. Il 9 luglio, nelle indagini della Squadra mobile, Nikolic era stato fermato per i furti dopo avere scontato la condanna emessa dai giudici minorili a 9 anni e 8 mesi per l'omicidio di Savarino, ucciso mentre stava effettuando un controllo di routine in un parcheggio. Dopo 5 anni e mezzo di carcere, il giovane aveva ottenuto l'affidamento in prova e l'11 febbraio 2020 era tornato libero.