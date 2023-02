Uccise un'anziana con un barattolo di marmellata: condannato a 18 anni

Diventa definitiva la condanna a 18 anni di reclusione per Damien Dobrev Borisov, il 23enne accusato di aver ucciso il 5 gennaio 2020 la novantenne Carla Quattri Bossi nell'agriturismo Podere Ronchetto a Milano. La Cassazione ha respinto il ricorso dell'avvocato Angelo Morreale contro la sentenza d'appello che aveva gia' confermato quella di primo grado. La corte di assise non aveva accolto la richiesta della procura della pena dell'ergastolo. Stando alle indagini della Squadra mobile, coordinate dal pm Gianluca Prisco, la notte dell'omicidio Dobrev aveva chiesto una piccola somma di denaro all'anziana, che l'ospitava e lo faceva lavorare nella sua cascina in zona Gratosoglio. Al rifiuto della donna, il giovane era esploso e aveva preso da una mensola un barattolo di marmellata usato per colpirla violentemente alla testa.

Killer dell'anziana, in discoteca dopo il delitto

Dopo avere tentato di nascondere il cadavere in cantina e di cancellare le tracce di sangue sugli abiti e sulle scarpe, Dobrev era poi andato in discoteca. I motivi di appello della difesa "si risolvono soltanto in una ricostruzione alternativa delle evidenze probatorie, che di per se' non e' apprezzabile in sede di legittimita'", si legge nelle motivazioni del dispositivo dei giudici della prima sezione penale della Cassazione.