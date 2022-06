Uccise il fratello "per legittima difesa", Procura chiede archiviazione

Ha aggredito e ucciso il fratello per legittima difesa. La procura di Milano ha chiesto di archiviare la posizione di Francesco Ciconte, 43 anni, finito agli arresti domiciliari con l'accusa dell'omicidio del fratello maggiore Vincenzo nella notte del 19 giugno 2021 nell'appartamento della madre in via Aretusa, zona San Siro. "Francesco Ciconte, ferito, ha reagito difendendo la madre e sè stesso con un coltello", ovvero "con una arma dello stesso tipo di quella utilizzata dal suo aggressore, e con una condotta sostanzialmente proporzionata, ancorche' letale", scrive il pm Giovanni Tarzia nella richiesta di archiviazione dell'uomo, assistito dall'avvocato Niccolo' Vecchioni.