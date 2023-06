Uccise la moglie, si scoprono abusi sessuali sulla figlia suicida

Uccise la moglie, si scoprono abusi sulla figlia suicida

Gia' condannato a 27 anni di reclusione per l'omicidio della moglie e di quello tentato al figlio primogenito Jaime Moises Rodriguez Diaz, 43 anni, dovra' difendersi da una nuova accusa: quella di aver abusato sessualmente della figlia dall'eta' di 10 anni quando la famiglia si trovava ancora in Messico prima del trasferimento in Italia in provincia di Milano per motivi di lavoro. Il pm Giovanni Tarzia, coordinato dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella, ha chiuso la seconda trance di inchiesta.

Le testimonianze degli altri figli accusano il padre

Erano stati i tre figli, collocati in una comunita' protetta dopo l'arresto del padre del 21 giugno 2021, a raccontare nelle audizioni protette a far emergere le violenze sessuali commesse sulla ragazzina, che si e' tolta la vita l'8 dicembre dell'anno scorso all'eta' di 15 anni. Una settimana prima della sentenza della Corte di assise di Milano che nelle circostanze attenuanti equivalenti all'aggravante non avevano dato l'ergastolo come richiesto invece dall'accusa.