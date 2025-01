Ucciso dal compagno di cella per aver cambiato canale: al via il processo

È iniziato oggi a Milano il processo a carico di Domenico Massari, 58 anni, accusato dell’omicidio di Antonio Magrini, suo compagno di cella nel carcere di Opera. L’episodio risale al 19 aprile scorso, quando Magrini, noto con il soprannome "Toni Cavallero", fu aggredito e strangolato dopo una banale discussione per il cambio del canale televisivo.

Massari, già condannato all’ergastolo per l’omicidio della ex moglie, non era presente in aula questo pomeriggio davanti alla Corte d’Assise presieduta dalla giudice Antonella Bertoja.

La vittima e il contesto dell’omicidio

Antonio Magrini, 68 anni, era un volto noto nell’ambiente criminale milanese per essere il fratello di Vito Magrini, soprannominato il "re dell’Ippodromo di San Siro". Secondo la ricostruzione dell’accusa, la lite tra i due detenuti, entrambi con un passato criminale di rilievo, sarebbe degenerata fino alla tragica aggressione.

Le prossime fasi del processo

La Corte ha aggiornato l’udienza al prossimo 24 marzo, data in cui è prevista la deposizione dei testimoni. È possibile che, già in quell’occasione, venga emessa la sentenza, considerando la dinamica apparentemente chiara dei fatti.