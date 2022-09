Ucciso durante rissa, arrestati i due ucraini presunti autori

Nel pomeriggio di ieri, 18 settembre, a seguito della morte, presso l'ospedale Humanitas di Rozzano dov'era ricoverato, del 57enne egiziano gravemente ferito alla testa alle prime ore del 14 settembre in un bar di via Figino a Pero, i carabinieri della tenenza di Pero hanno condotto in carcere, in esecuzione dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano nella stessa giornata di ieri, i due cittadini ucraini gravemente indiziati per il fatto criminoso.

Indagati per omicidio volontario aggravato

Già sottoposti agli arresti domiciliari subito dopo i fatti in con l'accusa di lesioni gravissime, sono ora indagati per omicidio volontario aggravato in concorso e sono stati tradotti presso la casa circondariale di Milano San Vittore.