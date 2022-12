Ucraina, l'Arcimboldi cancella le due date di Polunin

Il teatro Arcimboldi di Milano cancella le due date dello spettacolo della "rock star della danza" Serghei Polunin. Il motivo è legato alle controversie che accompagnano l'artista ucraino di Kherson ma filorusso, che ha tatuato persino il ritratto di Putin sul proprio corpo. La decisione, anticipata al Corriere della Sera dal direttore del Tam Gianmario Longoni, è stata presa "d'accordo con la compagnia. Non c'è il clima per rappresentare uno spettacolo d'arte e trarne le sensazioni corrette. Forse il clima è cambiato per sempre". Diverse proteste si erano alzate per lo spettacolo di Polunin, del quale erano già stati venduti 3.500 biglietti.