Ucraina, Brescia si mobilità peri profughi

Brescia si mobilità per aiutare il popolo ucraino in fuga dal proprio Paese. Non solo raccogliendo e facendo arrivare al confine i generi di prima necessità necessari, ma anche preparando l'accoglienza, soprattutto di donne e bambini.

Ucraina, Brescia accoglie i piccoli malati agli Spedali Civili

Alcuni degli stessi bambini arrivati nei giorni scorsi a Linate provenienti dall'Ucraina con un volo organizzato da Regione Lombardia, Soleterre e Areu sono stati sistemati nel bresciano. I bambini saranno curati all'istituto dei Tumori di Milano e agli Spedali Civili di Brescia. "Sono costantemente in contatto con il Dott. Rizzi (presidente di Soleterre ndr), che ho sentito telefonicamente appena l'aereo è atterrato, per complimentarmi con tutta l'organizzazione. Regione Lombardia prosegue questa missione umanitaria: l'obiettivo è mettere al sicuro il maggior numero di giovani pazienti", ha dichiarato Attilio Fontana.