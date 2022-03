Aria di guerra, la Beretta si espande e compra le munizioni svizzere

Beretta si espande e acquista le munizioni svizzere

Beretta Holding ha firmato un accordo vincolante per l'acquisizione del 100% di Ruag Ammotec, il principale europeo di produzione e distribuzione di gruppo munizioni, di proprieta' del governo svizzero leggere e titolare di marchi quali Rws, Norma, Rottweil, Geco. Termini e condizioni della transazione non sono stati divulgati. Pietro Gussalli Beretta , Presidente e Amministratore Delegato di BerettaHolding, ha dichiarato: "Questo e' un momento molto speciale nella storia del nostro gruppo. Dopo aver lavorato quasi tre anni a questo progetto, diamo un caloroso benvenuto agli oltre 2.700 dipendenti di Rua. Durante questo periodo abbiamo potuto apprezzare la forte affinita' culturale con Ruag Ammotec, cosi' come la straordinaria competenza e professionalita' del suo dirigente. Esiste una perfetta complementarita' tra i due gruppi, noi abbiamo le armi da fuoco e le ottiche, Ruag Ammotec ha le munizioni, praticamente nessuna sovrapposizione". Il gruppo prevede di realizzare "importanti sinergie" in ambito di distribuzione e ricerca e sviluppo, oltre che un rafforzamento della presenza in Europa.

Beretta si espande, raggiungerà un fatturato di 1,5 miliardi

Con questa acquisizione il gruppo Beretta Holding superera' i 6.000 dipendenti e raggiungera' un fatturato di circa 1,5 miliardi di euro. Con l'aggiunta di cinque siti produttivi e un totale di 16 nuove aziende operanti in 12 paesi diversi il Gruppo Beretta Holding potra' cosi' contare su un totale di oltre 50 controllate operanti in tutto il mondo. Ruag Ammotec conferma il proprio impegno a fornire munizioni di alta qualita' all'esercito svizzero e tedesco. Come richiesto dal governo svizzero, Beretta Holding sosterra' e manterra' integralmente i siti esistenti. Beretta Holding e Ruag International hanno avviato le pratiche per ottenere le approvazioni governative obbligatorie. Si prevede che Beretta Holding assumera' la piena proprieta' entro i prossimi sei mesi.

