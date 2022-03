Ucraina, dopo Gergiev la Scala perde anche Anna Netrebko: "Non verrò"

Ucraina, Netrebko: non torno alla Scala, ingiusto chiedere agli artisti di schierarsi

La soprano russa Anna Netrebko, protagonista del Macbeth alla prima della Scala di dicembre e attesa a Milano il 9 marzo per "Adriana Lecouvrer", non tornerà a sui palchi del Piermarini. Lo spiega la stessa cantante sui social. "Mi sono preso un po' di tempo per riflettere - scrive l'artista - perché penso che la situazione sia troppo seria per commentare senza pensarci davvero. Prima di tutto: sono contraria a questa guerra. Sono russa e amo il mio paese ma ho molti amici in Ucraina e il dolore e la sofferenza in questo momento mi spezzano il cuore. Voglio che questa guerra finisca e che le persone possano vivere in pace. Questo è ciò che spero e prego."

"Voglio però aggiungere una cosa - prosegue - obbligare gli artisti, o qualsiasi personaggio pubblico, a dare voce alle proprie opinioni politiche in pubblico e a denunciare la propria patria non è giusto. Questa dovrebbe essere una libera scelta. Come molti miei colleghi, non sono una persona politica. Non sono esperta di politica. Sono un'artista e il mio scopo è unire le persone attraverso le divisioni politiche", ha concluso.