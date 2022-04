Ucraina, Fontana: "Profughi, attrezziamoci per numeri più alti"

Accoglienza dei profughi dall'Ucraina, il governatore lombardo Attilio Fontana spiega che "come ho sempre detto dal primo momento, noi ci dobbiamo attrezzare per numeri piu' alti", anche se "speriamo che non sia necessario e che possa finire presto questa guerra". Giovedì 7 aprile a Milano erano presenti il capo dipartimento della protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio, il commissario delegato minori stranieri non accompagnati, il prefetto Francesca Ferrandino, e i delegati di Anci e Upl. Ad ogni modo, per ora "l'accoglienza sta funzionando sicuramente bene, noi da soli abbiamo praticamente un terzo dell'accoglienza di tutto il Paese - conclude Fontana - c'e' stata grande collaborazione tra Prefetti, Comuni, terzo settore e Regione".

