Ucraina, il sindaco di Bergamo Gori a Bucha: "Ricostruiremo asili"

Il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, ha raggiunto oggi la città di Bucha dove ha incontrato il sindaco della citta' ucraina Fedoruk, con il quale ha potuto visitare la città devastata dalla prima fase del conflitto con la Russia e stringere un gemellaggio tra le due citta'. Lo rende noto il Comune di Bergamo il quale ricorda che Bucha contava 53mila abitanti prima della guerra, 73mila considerando i 13 piccoli villaggi nei dintorni della citta', e 147 edifici sono stati rasi al suolo in un mese di occupazione, periodo nel quale in citta' sono rimaste solo 3500 persone. Sono stai 456 i cittadini uccisi dai soldati russi, ma molti risultano dispersi: tanti ucraini sono stati infatti deportati, attraverso la Bielorussia, in Russia, afferma il Comune di Bergamo.

Gori: "Questa visita ha il primo obiettivo di portare a Bucha la solidarieta' e l'abbraccio di Bergamo"

Gori ha visitato "l'asilo arcobaleno", che ha dato rifugio per oltre due settimane a oltre 50 bambini e 200 adulti durante gli attacchi alla città. Il sindaco di Bergamo, accompagnato da Maurizio Carrara, presidente onorario di Cesvi, e dal sindaco Fedoruk, ha anche visitato la chiesa di Sant'Andrea Apostolo: tra la chiesa e il giardino circostante sono state sepolte gran parte delle 460 vittime civili di Bucha e, solo lo scorso 11 marzo, nel terreno intorno alla chiesa sono stati inumati i corpi di 116 persone, tra i quali 30 donne e 2 bambini. "Questa visita - ha spiegato Gori - ha il primo obiettivo di portare a Bucha la solidarietà e l'abbraccio di Bergamo e dei suoi cittadini, ma vogliamo anche capire cosa possiamo fare per aiutare concretamente Bucha nella sua ripartenza. Desideriamo impegnarci, insieme a CESVI, a sistemare i 14 asili della citta', tre dei quali, tra cui anche l'asilo arcobaleno che ho visitato questa mattina, richiedono d'essere interamente ricostruiti".