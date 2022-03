Ucraina, la Bicocca rinvia un corso su Dostoevskij: è bufera. VIDEO

Ucraina, la Bicocca rinvia un corso su Dostoevskij: è bufera

Guerra in Ucraina, letture gratuite dello scrittore russo Dostoevskij all'Università Bicocca di Milano sospese. E scoppia la polemica sulla scelta dell'ateneo. A denunciare quanto accaduto è Paolo Nori, che da mercoledì prossimo avrebbe dovuto tenere un corso in quattro lezioni. Questo il suo racconto, come riportato dalla Stampa: «Sono arrivato a casa e ho aperto il pc e ho visto una mail che arrivava dalla Bicocca. Diceva “Caro professore, stamattina il prorettore alla didattica mi ha comunicato la decisione presa con la rettrice dì rimandare il percorso su Dostoevskij. Lo scopo è quello dì evitare ogni forma dì polemica soprattutto interna in quanto momento dì forte tensione”»

Università Bicocca, stop al corso su Dostoevskij: l'amarezza di Paolo Nori

Corso su Dostoevskij sospeso alla Bicocca di Milano a causa del conflitto in Ucraina, Paolo Nori, autore nel 2021 del libro “Sanguina ancora. L'incredibile vita di Fëdor M. Dostoevskij” su Instagram fatica a contenere le lacrime e l'amarezza: «Il corso sui romanzi dell’autore russo doveva cominciare il prossimo mercoledì un corso di quattro lezioni. Mi avevano invitato loro, si trattava di un’ora e mezza ciascuna, era gratuito e aperto a tutti. Io trovo che quello che sta succedendo in Ucraina sia una cosa orribile e mi viene da piangere solo a pensarci. Ma quello che sta succedendo in Italia oggi, queste cose qua, sono cose ridicole: censurare un corso è ridicolo». Lo scrittore prosegue: «Non solo essere un russo vivente è una colpa oggi in Italia. Ma anche essere un russo morto, che quando era vivo nel 1849 è stato condannato a morte perché aveva letto una cosa proibita lo è. Che una università italiana proibisca una corso su un autore come Dostoevskij è una cosa che io non posso credere, quando ho letto questa mail non ci credevo».

Bicocca, corso su Dostoevskij rinviato. Per i Sentinelli "una cosa da minculpop"

Corso su Dostoevskij all'Università Bicocca di Milano sospeso per evitare "polemiche interne"? Una scelta che sta suscitando numerose polemiche. Nel dibattito social sono intervenuti ad esempio i Sentinelli di Milano. Queste le loro parole: Fëdor Michajlovič Dostoevskij è stato uno dei più grandi scrittori e filosofi dei nostri tempi. I suoi libri e pensieri sono ancora attuali e fonte di inesauribile interesse per la formazione culturale. La decisione dell' Università degli Studi di Milano-Bicocca di sospendere un corso a lui dedicato perché "in questo momento provocherebbe polemiche interne" è stupida e provinciale. È una cosa da minculpop. Combattere Putin, comportandosi da Putin, squalifica senza appello questa decisione".

Università Bicocca e corso su Dostoevskij rinviato, Forte (MP): "Cancel culture e isteria"

La scelta dell'Università Bicocca, che ha sospeso il corso dedicato all'autore russo Dostoevskij, non è piaciuta neanche a Matteo Forte, capogruppo in consiglio comunale di Milano Popolare: "La Bicocca ha cancellato il corso su Dostoevskij del prof. Paolo Nori per evitare tensioni. Un mix di cancel culture e isteria collettiva - come quella che ha chiuso (per sempre?) le porte de La Scala al maestro Gegriev - si sta abbattendo su Milano e su quello che dovrebbe essere il mondo libero intento a combattere la tirannide". "In Bicocca e in tutta Europa avremmo invece bisogno di leggerlo proprio ora il grande scrittore russo - prosegue il consigliere -. Avremmo bisogno di riscoprire proprio ora quel genio letterario cristiano. Se non altro ci accorgeremmo che ormai ci stiamo ergendo a Grande Inquisitore che rinfaccia al Cristo quale problema di ogni potere quello di aver lasciato il peso della libertà agli uomini. Non è così che aiutiamo il popolo ucraino. Non è così che possiamo ricordare al popolo russo quanto i suoi capi stiano dimenticando una grande tradizione. Rischiamo solo di essere complici" conclude Forte.