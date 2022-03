Ucraina, la moglie di Malinovskyi mobilita la solidarietà di Bergamo

Guerra in Ucraina: Roksana Malinovska, moglie del calciatore ucraino dell'Atalanta Ruslan Malinovskyi, ha trasformato il suo Mali Atelier, negozio di abbigliamento nel cuore di Bergamo, in un hotspot della solidarietà per i suoi connazionali. Lo riferisce BergamoNews: Roksana e il suo staff hanno infatto cucito e distribuito in due giorni circa 500 bandiere gialloblu dell'Ucraina. Inizialmente l'idea era di regalarle, poi i bergamaschi hanno insistito per lasciare un contributo. A quel punto è maturata l'idea di utilizzare tali risorse per acquistare omogeneizzati e altri prodotti per l'alimentazione e l'igiene dei neonati, da spedire in Ucraina. Il tessuto per le bandiere è stato donato da una azienda di Seriate.