Ucraina, onorificenza al presidente di Fiera Milano Carlo Bonomi: "Ricostruire il Paese è un dovere europeo"

"Ricevere l’Ordine del Principe Yaroslav il Saggio è un onore profondo che sento di condividere con tutte le realtà che lavorano per costruire un futuro di pace e sviluppo. Questo riconoscimento sottolinea l’importanza di continuare a supportare concretamente la ricostruzione di questo Paese che coinvolge anche l’aspetto sociale, oltre a quelli più materiali ed economici. In un momento in cui l’Europa riafferma con decisione il suo sostegno a Kiev, come dimostra la visita della nuova Commissione Europea, dobbiamo ricordare che la vera ricostruzione passa attraverso la collaborazione economica e culturale”. Con queste parole, il Presidente di Fiera Milano, Carlo Bonomi, ha commentato il conferimento dell’importante onorificenza, un simbolo della cooperazione e del sostegno al popolo ucraino, iniziato ai tempi in cui era Presidente di Confindustria.

Ucraina, il ruolo chiave di Fiera Milano nel facilitare il dialogo tra imprese e istituzioni

Bonomi ha ricevuto l’Ordine del Principe Yaroslav il Saggio dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il riconoscimento gli è stato consegnato dall’ambasciatore ucraino in Italia, Yaroslav Melnyk. L’onorificenza viene data a coloro che si sono distinti per servigi allo Stato e ai cittadini ucraini in quei campi che rafforzano il prestigio internazionale del Paese, dallo sviluppo dell’economia alla cultura, dalla sanità alle opere caritatevoli. Bonomi ha sottolineato anche il ruolo chiave che Fiera Milano può svolgere nel facilitare il dialogo tra imprese e istituzioni. “Fiera Milano è da sempre un ponte tra mercati e culture, un luogo dove le idee si trasformano in progetti concreti. Oggi più che mai, vogliamo mettere questa esperienza al servizio della ripresa dell’Ucraina, promuovendo iniziative che attraggano investimenti e favoriscano la crescita. Le fiere internazionali rappresentano un’opportunità unica per costruire partnership strategiche e accelerare la rinascita economica”.

Il Presidente ha concluso ribadendo l’impegno di Fiera Milano: “La resilienza del popolo ucraino è un esempio per tutti noi. Come sistema fieristico, il nostro compito è creare occasioni di incontro che possano trasformare la solidarietà in azione concreta. La ricostruzione dell’Ucraina non è solo un dovere morale, ma una responsabilità condivisa che riguarda il futuro di tutta l’Europa”.