Ucraina, presidio fuori da Consolato russo a Milano

Ucraina, manifestazione a Milano: "Stop Putin"

Un appello all'Unione europea per una risposta ''concreta e non solo a parole'' all'invasione russa in Ucraina. Lo hanno rivolto la trentina di manifestanti che si sono ritrovati fuori dal Consolato russo a Milano. ''Stop Putin'', ''Putin terrorista'', ''no war'' si legge sui manifesti esibiti dai manifestanti, tutti avvolti nelle bandiere ucraine. Al momento in cui cittadini russi sono usciti dal Consolato, ci sono stati accesi diverbi con i manifestanti ucraini, che hanno urlato ''Russi fascisti'' e a una donna mentre usciva ''stronza, non capisci che i nostri figli stanno morendo?''.

Ucraina, l'Ue dia una risposta concreata

''Ci appelliamo anche all'Unione europea e a chiunque possa aiutare in questo momento molto critico l'Ucraina. L'appello che ci sentiamo di fare è a prendere delle posizioni chiare e non solo a parole. Non basta dire che la Russia si deve ritirare come ha fatto nelle scorse ore la presidente Von der Leyen, ma ci dev'essere una risposta concreta da parte dell'Unione europea e di tutti e 27 i Paesi'', spiega all'Adnkronos Vladi Malashevskyy, 22enne ucraino, arrivato in Italia quando ne aveva solo tre. Nel Paese di origine, nella zona di Leopoli, vive ancora buona parte della sua famiglia: nonni, zii, cugini, che per il momento non hanno intenzione di scappare. Vladi questa mattina, parlando al telefono con il cugino coetaneo, che vive e studia a Leopoli, ha sentito le sirene suonare. '

'Fino all'altro ieri c'era tanta preoccupazione ma non si credeva all'escalation che poi c'è stata. Il rischio era concreto, però la sorpresa è rimasta'', racconta il 22enne, che all'Unione europea chiede ''una risposta che si può manifestare sia attraverso le sanzioni sia attraverso aiuti umanitari all'Ucraina e attraverso un sostegno concreto''. Di fronte alla prospettiva di ''ondate di profughi, che ci auguriamo non ci saranno'', il giovane ucraino chiede all'Europa anche ''la possibilità per chi fugge di rifugiarsi e avere un posto sicuro''. ''Non è una situazione semplice, anche prendere posizione è difficile, però bisogna andare al di là degli interessi politici ed economici dei singoli Paesi, quindi ahimè anche energetici. Sappiamo benissimo che l'Ue è fortemente dipendente dalla Russia ma questo non dev'essere un ostacolo a una risposta concreta e significativa. Non possono essere false risposte solo di facciata per dire 'noi vi sosteniamo''', conclude Vladi.

Consiglio comunale, seduta sospesa per partecipare manifestazione in piazza della Scala

Il Consiglio comunale di Milano, su invito della Presidente Elena Buscemi, intorno alle 18 sospenderà per trenta minuti la seduta di oggi per permettere alle consigliere e ai consiglieri di partecipare alla manifestazione per una soluzione diplomatica della crisi russo-ucraina, promossa dalle organizzazioni milanesi di CGIL, CISL, UIL, ANPI, ARCI e ACLI.