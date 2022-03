Ucraina: rettrice Bicocca si scusa. Il 'caso Dostoevskij' infiamma gli animi

Ucraina: rettrice Bicocca si scusa e rinnova invito a Paolo Nori

La rettrice dell'Universita' Bicocca di Milano, Giovanna Iannantuoni, dopo l'esplodere del 'caso Dostoevskij', si scusa se ha "urtato diverse sensibilita'", esclude qualsiasi forma di censura e rinnova l'invito allo scrittore Paolo Nori a tenere il corso sull'artista russo. "Carissime e carissimi - scrive in una comunicazione all'Ateneo - come Rettrice di Milano-Bicocca mi scuso per avere urtato diverse sensibilita' in un momento cosi' delicato, ma non era intenzione dell'Ateneo esercitare alcuna forma di censura. Non si mette in discussione la cultura di un popolo e il ruolo che ha l'universita' nella sua diffusione".

"L'Universita' Bicocca - prosegue - e', e rimane, un luogo di libera manifestazione del pensiero, dell'insegnamento e della ricerca. Il nostro Ateneo da sempre persegue i principi di inclusione, agisce contro ogni discriminazione ed ha sempre dimostrato di essere accogliente verso tutte e tutti". "L'errore e' umano e, come ogni errore, anche questo deve servire a migliorare tutti noi attraverso la consapevolezza e la riconciliazione". "Profondamente rammaricata - conclude la rettrice - per quanto accaduto con Paolo Nori, rinnovo l'invito allo scrittore a partecipare a un ciclo di incontri su Dostoevskij".

Ucraina: docenti giurisprudenza Bicocca, incontro su pluralismo

I docenti di Giurisprudenza dell'Universita' Bicocca di Milano, dopo il 'caso Dostoevskij' chiedono la conferma del corso di Paolo Nori e organizzano un incontro sul "pluralismo. "I docenti profondamente convinti del valore del pluralismo culturale e della doverosa conferma delle programmate lezioni di Paolo Nori su Dostoevskij - sostengono - intendono sollecitare una riflessione comune su pluralismo, liberta' e ruolo della cultura e dell'arte negli scenari di tensione internazionale. A tal fine, nell'ambito dei corsi di Diritto costituzionale e di Diritto dell'informazione, mercoledi' 9 marzo, alle ore 16.30 si terra' un incontro sul tema "La liberta' di parola e il dissenso nei tempi di crisi", aperto a tutta la popolazione studentesca, ai colleghi e a chiunque ritenga che l'Universita' debba sempre essere un luogo di liberta' e di confronto". L'incontro si terra' in aula U7-1 e sara' disponibile un collegamento da remoto.