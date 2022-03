Ucraina, Segre: "Ho pensato ai cavalieri dell'Apocalisse"

Ucraina, Segre: "Mai avrei immaginato una guerra così vicina"

"In giornate come queste ultime, tv e giornali ci riportano qualcosa che non avremmo mai neanche immaginato lontanamente in Europa, così vicino a noi, di sentire così il rombo di cannone, le case distrutte, le persone che piangono e muoiono. Io ho pensato ai quattro cavalieri dell'Apocalisse. Cosa ci manca ancora? La pandemia l'abbiamo avuta, l'odio, la guerra, la morte e la fame..." Lo ho detto la senatrice a vita, Liliana Segre partecipando al convegno 'Mai più genocidi - Il comandamento morale dei Giusti', a Palazzo Marino, a Milano. In occasione del decimo anniversario della giornata dei Giusti.

Giardino dei Giusti, Segre. "I Giusti non si voltarono dall'altra parte"

"I Giusti erano persone semplicissime, non eroi che passano alla storia, persone che se non fossi qui a ricordare sarebbero sparite come tante altre. Per quelli che non si voltarono dall'altra parte è giusto ci sia un giardino fiorito, per non dimenticarli", sottolinea la senatrice a vita, Liliana Segre partecipando al convegno 'Mai più genocidi - Il comandamento morale dei Giusti' in occasione del decimo anniversario della giornata dei Giusti, a Palazzo Marino, a Milano. Questa mattina al giardino dei Giusti milanese si è svolta la cerimonia di scoprimento delle nuove targhe, ed è stato dedicato un pensiero all'Ucraina. "Io - ha aggiunto SEGRE - ho avuto una grave colpa, non ho valutato quando venivo aiutata dai Giusti quanto rischiassero e quanto fossero Giusti. Ero abituata a vivere tra i giusti ed era normale che persone vicine a me si comportassero così. Non ho fatto il mio dovere fino in fondo, non ho dimostrato gratitudine fino in fondo perché aiutare allora era un atto di eroismo. A quel tempo non l'ho capito ma la mia lunga vita ha fatto sì che non li abbia mai dimenticati. Sono grata che ora siano nel giardino".