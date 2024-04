Ue, Diocesi Milano: 8 e 9 giugno tutti chiamati a ridestare il "sogno europeo"

Ue, Diocesi di Milano: 8 e 9 giugno tutti chiamati a ridestare il "sogno europeo"

Il diritto-dovere del voto e' "una esplicita espressione del nostro impegno e della nostra cura per la 'casa comune' europea. Per questo l'8 e 9 giugno ci sentiamo chiamati e invitiamo a partecipare alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo. Siamo tutti chiamati a ridestare il sogno europeo". E' quanto si legge nel documento "Un voto decisivo: chiamati a ridestare il sogno europeo" elaborato dal Consiglio pastorale diocesano, organismo consultivo a servizio dell'Arcivescovo e della Chiesa ambrosiana in vista delle elezioni europee che si terranno in Italia l'8 e il 9 giugno.



Ue, Diocesi di Milano: portare il proprio contributo

"La comunita' cristiana - si legge ancora - avverte la responsabilita' di portare il proprio contributo a questo processo: e' il patrimonio che va dai santi patroni dell'Europa ai 'padri fondatori', all'intero magistero della Chiesa, fino all'impegno quotidiano, motivato e coerente, di tanti credenti che si spendono nella societa' e nella politica".