"Uè frà, vuoi del fumo?" Ma è un agente in borghese: due arrestati

Due giovani sono stati arrestati, ieri sera, a Milano, dopo aver offerto hashish a due agenti dell'investigativa avvicinandoli e dicendo a un ispettore: "Ué 'frà vuoi del fumo?". I due poliziotti, alla domanda, hanno chiesto di vedere cosa avessero da vendere e poi li hanno arrestati sequestrando 110 grammi di hashish e 50 euro in contanti. Si tratta di un 20enne marocchino e di un 18enne italiano, entrambi con precedenti per spaccio. I due agenti, che appartengono al Commissariato Quarto Oggiaro, stavano rientrando dopo un appostamento nei pressi della stazione Certosa durante il quale erano stati arrestati altri 2 presunti spacciatori, entrambi 20enni, un tunisino e un marocchino, trovati in possesso di circa 45 grammi di hashish e 380 euro in contanti oltre ad altri 30 grammi nascosti in una siepe utilizzata come nascondiglio.