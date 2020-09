UE: Majorino coordinatore S&D nella commissione speciale sulle ingerenze

L'ex assessore alle Politiche sociali del Comune di Milano, oggi eurodeputato PD, Pierfrancesco Majorino e' stato eletto coordinatore del gruppo dei Socialisti e Democratici nella commissione speciale sulle ingerenze straniere nei processi democratici dell'Unione Europea. "Sara' molto importante - ha dichiarato Majorino - che la commissione lavori con grande determinazione per approfondire e ricostruire tutti quei momenti in cui i nostri processi democratici sono stati oggetto di interferenze esterne di vario tipo, come finanziamenti non trasparenti o strategie di disinformazione".

"Abbiamo l'esigenza - prosegue l'eurodeputato - non solo di far luce su quanto avvenuto, ma anche di avere gli strumenti e le capacita' di analizzare il rischio ancora in corso e di proporre soluzioni forti perche' la nostra democrazia e la trasparenza dei suoi processi sono un bene preziosissimo che dobbiamo difendere". "Non possiamo in alcun modo tollerare che cresca un legame perverso tra forze esterne all'Europa e movimenti politici presenti nei nostri Paesi che mettono a rischio e in discussione i valori delle nostre democrazie. E in Italia ne sappiamo qualcosa," conclude Majorino.