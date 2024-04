Elezioni Ue, Nahum candidato con Siamo europei (Azione)

A tessere la tela della candidatura alle europee di Daniele Nahum è stata Mariastella Gelmini, senatrice e portavoce di Azione. “Una scelta importante che dà una connotazione chiara alle nostre liste”, spiega Gelmini. “Sono uscito dal Partito democratico perché ho visto ambiguità in politica estera, quando ho visto timidezza sulla questione ucraina e sul Medioriente. Soprattutto per i termini che sono stati usati ho preso questa decisione difficile”. Così il consigliere comunale di Milano Daniele Nahum, ex Pd. Nahum sarà candidato con ‘Siamo europei’ alle Europee.

Elezioni Ue, Nahum: bisogna rafforzare l’atlantismo e l’europeismo

“Quando si è sdoganato il termine genocidio” nelle manifestazioni pro Palestina “e anche esponenti del Pd hanno partecipato a quelle manifestazioni ho deciso di uscire. Il punto non è l’opposizione a Netanyahu, ma l’utilizzo del termine genocidio”, ha affermato Nahum, aggiungendo che “credo che il Pd abbia preso una china non chiara sul posizionamento atlantista in politica estera e questo è inaccettabile”. “Credo che le Europee siano fondamentali e la posizione di Calenda e Azione mi è vicina. Bisogna rafforzare l’atlantismo e l’europeismo. Il partito più adatto per farlo è Siamo Europei e Azione con Carlo Calenda”, ha concluso. Da parte sua Calenda ha spiegato: “Nahum si è sempre battuto per inclusione, per i diritti, e oggi contro il ritorno all'antisemitismo".