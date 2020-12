Ufficiale: Beppe Sala si ricandida. L'annuncio a sorpresa: "Ho deciso"

Il sindaco di Milano, nell'annunciare la propria candidatura a un secondo mandato, e nel chiedere "la vostra fiducia", afferma che l'intenzione di concorrere per un altro queinquennio e' stata fatta per "poter guidare la nuova trasformazione di Milano"; per cui "non mi candido per completare un lavoro, ma per avviare una nuova fase", ovvero "la nuova trasformazione di Milano che sara' difficile, faticosa, ma che sono convinto riportara' Milano a essere d'ispirazione per il nostro Paese, per l'Europa e per il mondo. Sono pronto, a voi decidere", ha aggiunto rivolgendosi ai cittadini tramite un video pubblicato sui social.

"Sono fiero di aver guidato Milano in un periodo cosi' particolare, estremamente glorioso per i primi quattro anni e difficilissimo per l'ultimo; e, dando per scontato che non tutti saranno d'accordo, sono fiero di come l'ho fatto", ha aggiunto Sala. "Ci sono opinioni e ci sono fatti: e' un fatto che sono stati 4 anni di straordinaria crescita" in cui Milano "si e' imposta all'attenzione del mondo per la sua attrattivita'", "un fatto e' che Milano si e' imposta per un poderoso sviluppo del welfare", in quanto "per noi la crescita si e' sempre associata alla solidarieta'". E ancora: "Un fatto e' che e' che la citta' si stia trasformando dal punto di vista della urbanistico, ambientale e della mobilita'", tra l'altro "ponendo attenzione ai singoli quartieri, in particolari quelli periferici". Cosi' come, ha proseguito nel suo elenco il sindaco, "un fatto e' che per la prima volta nella sua storia Milano ospitera' le Olimpiadi". "E cosi via, sempre nel solco dell'apertura e dell'internazionalita'", ha proseguito Sala che ha concluso: "Poi e' arrivato il Covid che ha messo in discussione molto ma non tutto, perche' i valori fondanti di questa citta', dall'imprenditoria all'impegno civico, dalla cultura universitaria alla creativita', non spariranno e anzi costituiranno la miscela per ripartire".