Uggetti: "Apprezzo le scuse di Di Maio. Salvini? Adesso si converte, ma..."

Uggetti: "Ho apprezzato le scuse di Di Maio. Salvini? Ora ha una conversione, ma..."

"Ho molto apprezzato le scuse di Di Maio, perche' avevano una dimensione non solo personale, ma anche riguardo la mia famiglia, spero che dal mio caso, visto che dopo le scuse e' nato un dibattito pubblico molto ampio, ci sia una presa di coscienza un po' piu' larga e un po' piu' collettiva di una politica che non si faccia sul gossip, sull'intercettazione, sull'avviso di garanzia, sul tifo di un arresto da una parte o dall'altra". Lo ha detto a Timeline, su Sky TG24, l'ex sindaco di Lodi Simone Uggetti.

"Prima Salvini deve scusarsi pubblicamente per il gesto delle manette che fece quando venne in campagna elettorale a Lodi a sostenere il candidato sindaco che poi vinse dopo le mie dimissioni. Prima ha speculato su questa gogna, adesso ha una conversione, come l'ha avuta su molti altri temi: il sud, il nord, l'euro e l'Europa. Le conversioni se sono sincere sono ben accette, voglio accertarmi che siano dei quesiti ragionevoli. Ci sono alcuni temi che sono importanti ma non mi sottrarro' come privato cittadino, perche' sui temi della giustizia in questi anni mi sono molto interrogato. Se posso dare un modestissimo contributo lo do volentieri". Cosi' invece Uggetti, parlando dell'invito del leader della Lega Matteo Salvini a firmare per i referendum della Lega e dei Radicali sulla responsabilita' dei giudici e sulla limitazione della custodia cautelare. "Io non desidero - ha detto - una contrapposizione tra politica e magistratura, hanno due compiti importantissimi, ci deve essere rispetto degli uni verso gli altri, le lotte non servono a nessuno".