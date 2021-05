Uggetti e l'insostenibile Toninelli. Quando la stupidità è recidiva

ASCOLTA LA RUBRICA "PINOCCHIO" OGNI GIORNO SU RADIO LOMBARDIA (100.3), IN ONDA ALLE 19.10 DURANTE IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO "PANE AL PANE" E IN REPLICA IL GIORNO DOPO ALLE 6.45

Riepiloghiamo un attimo. Simone Uggetti, ex sindaco di Lodi, viene arrestato in casa sua anni fa. Poi lo portano in Comune, e infine lo fanno scendere dallo scalone nella piazza affollata dal mercato. Salvini fa il gesto delle manette. Il Movimento 5 Stelle ne dice di tutti i colori su Uggetti. Dopo cinque anni succede che Uggetti viene assolto con formula piena. Non aveva fatto niente. Intanto si è dovuto dimettere, e si è dovuto reinventare la vita. Perché non aveva più niente. Luigi Di Maio, che dei suoi è uno dei più furbi (il che non vuol dire necessariamente dei più intelligenti), capisce che bisogna dare un segnale e si scusa del trattamento riservato a Uggetti 5 anni prima. Facciamo i complimenti a Giggino? Manco per il c---o. Non restituiscono nulla a Uggetti, e lui invece ci ha guadagnato voti con i quali è finito - con altri del Movimento 5 Stelle - in Parlamento. Danilo Toninelli, che non brilla per acume, invece, ribadisce il suo giudizio e dice che Di Maio ha sbagliato a chiedere scusa: "Mi faccia leggere la sentenza. A volte dietro una assoluzione con formula piena ci possono essere dei comportamenti..." Giuseppe Conte, magnifico democristiano, dice di fatto che Di Maio ha fatto bene a scusarsi "ma anche" che il Movimento non cambierà mai sulla questione della legalità. Intanto Milena Gabanelli oggi racconta sul suo DataRoom del Corriere della Sera come funzionano i procedimenti disciplinari contro i magistrati, con nomi e cognomi di gente che tra pugni in faccia, droga e alcool farebbe impallidire anche i più viziosi. Con una differenza: quelli sono giudici, e la toga o non gliel'hanno levata, o gliel'hanno levata troppo tardi. A Uggetti invece la dignità l'hanno levata subito, subitissimo.