Ultima Generazione, blitz a Milano: farina su un'opera di Warhol. FOTO

Ultima Generazione, blitz a Milano: farina su un'opera di Warhol

Gli attivisti di Ultima Generazione hanno colpito anche a Milano, cospargendo di farina un'opera di Andy Warhol esposta alla Fabbrica del Vapore di via Procaccini nell'ambito della mostra dedicata all'artista statunitense. Il blitz nella mattinata di oggi, venerdì 18 novembre, come documentato anche sui canali social degli ambientalisti. Colpita una vettura "griffata" Warhol, con alcuni attivisti che hanno versato otto chili di farina, aggrappandosi poi ai finestrini della vettura, mentre altri facevano scoppiare palloncini pieni di vernice.

Una iniziativa per sensibiilzzare sull'impegno a rispettare il 2025 come termine per dismettere le centrali a carbone e per attivare immediatamente 20 GW di energia rinnovabile.