Ultima generazione imbratta la statua di Vittorio Emanuele II a Milano

Nuovo blitz di Ultima Generazione a Milano: ricoperta di vernice la statua equestre di Vittorio Emanuele II in piazza Duomo. L'azione è avvenuta alle 10.20, ad agire in particolare due attivisti che hanno utilizzato vernice lavabile arancione. Dopo il lancio di vernice, i due attivisti hanno distribuito volantini, lanciandoli al di sotto del basamento della statua. All'arrivo immediato delle Forze dell'ordine i due cittadini autori dell'imbrattamento- fa sapere Ultima Generazione- hanno fatto resistenza passiva e sono stati allontanati e portati alla questura in via Fatebenefratelli. Il blitz è finalizzato a sensibilizzare contro l'uso del fossile. I due manifestanti sono stati portati in caserma dai carabinieri per accertamenti