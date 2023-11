Ultima Generazione: Sala, lavoreremo in fretta per pulire Arco

Per ripulire l'Arco della Pace dalla vernice gettata ieri da alcuni attivisti di Ultima Generazione non sarà possibile procedere con un semplice intervento di idropulizia e potrebbero volerci tempi più lunghi. È quanto precisa il Comune di Milano in seguito a un'analisi più approfondita e al sopralluogo di oggi pomeriggio a cui hanno partecipato gli uffici della soprintendenza della Città Metropolitana di Milano e i tecnici del Nuir, dal quale è emersa infatti la necessità di un accurato intervento di restauro. A gestire tutte le operazioni sarà la Soprintendenza di Milano. "Disapprovo questo tipo di iniziativa da parte dei ragazzi - ha sottolineato il sindaco di Milano Sala - comprendo le loro motivazioni, ma disapprovo".







Iscriviti alla newsletter