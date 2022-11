Ultraottantenne ricattato sessualmente da 47enne: estorti 50mila euro

E' accusata di aver estorto a un ultraottantenne oltre 50 mila euro complessivi, minacciandolo di rivelare ai suoi familiari i loro pregressi rapporti extra coniugali e di diffondere dei contenuti a sfondo sessuale sul suo conto, qualora non avesse continuato a versarle le somme che lei in gli chiedeva: lo scorso 22 ottobre, al termine delle indagine scaturite dalla denuncia della vittima, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Milano Porta Magenta hanno arrestato una 47enne etiope.

Estorsione e ricatto a luci rosse, 47enne ai domiciliari

Per la donna, già gravata da precedenti per spaccio internazionale di stupefacenti, è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari. Dalle indagini è emerso che la 47enne "sfruttando lo stato di soggezione del pensionato", nel tempo lo aveva già indotto a consegnarle del denaro e che nell'ultimo anno, di fronte agli sporadici tentativi di resistenza dell'uomo alle richieste che via via si erano fatte sempre più gravose, aveva iniziato minacciarlo di rivelare ai suoi familiari i loro pregressi rapporti extra coniugali.