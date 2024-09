Ultras e parcheggi a San Siro, indagato anche il consigliere lombardo Palmeri

Corruzione tra privati: è l'accusa per la quale risulta indagato il consigliere regionale Manfredi Palmeri, in un filone dell'inchiesta della Procura di Milano sulle curve e tifo organizzato di Inter e Milan. Lo riferisce LaPresse. Eletto al Pirellone con la lista di Letizia Moratti nel 2023 dopo 20 anni come consigliere comunale a Milano, è coinvolto nell'indagine per alcune intercettazioni di ultras e imprenditori sulla gestione dei parcheggi dello stadio San Siro per la stagione dei concerti. C'è ad esempio una conversazione di Giuseppe Caminiti, figura apicale della curva nord dell'Inter e gestore occulto dei parcheggi di San Siro per conto di una società dell'imprenditore Gherardo Zaccagni (ai domiciliari), in cui Palmeri viene indicato come referente con cui "interloquire per garantirsi l'aggiudicazione dell'appalto".

"Sai cosa dico a Palmeri? Vuoi 10mila? Te ne do 15"

"Lo sai cosa gli dico a Manfredi. ."Dimmi che cosa vuoi? Vuoi 10.000? lo te ne do 15! Dammi tutto". Nell'ottobre 2023 l'imprenditore Zaccagni ritorna sull'argomento parlando dei "10.000 per il quadro da destinare a Palmeri Manfredi" e di "5.000 euro" da destinare "a quello del contratto Milan".