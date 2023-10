Ulturale, il futuro della tradizione

È diventata famosa nel mondo per la cravatta sette pieghe segno distintivo dell’eleganza maschile: è la cravatta Ulturale storico brand della sartoria napoletana. Imprenditori, politici, uomini dello spettacolo e persino capi di stato hanno voluto una cravatta Ulturale. In tanti l’hanno regalata come portafortuna perché nelle pieghe della cravatta si nasconde un cornetto portafortuna in oro e corallo.

La cravatta Ulturale sinonimo di eccellenza e unicità

Ulturale dal 1948 rappresenta l’eccellenza dell’alta sartoria italiana. Una storia unica fatta di geniale passione, maestria artigiana e lavorazione totalmente made in Italy. Sinonimo di eleganza maschile, Ulturale con le esclusive cravatte create da un unico pezzo di tessuto ha conquistato la fedeltà dei clienti più raffinati e esigenti e, negli anni, ha ampliato sapientemente la propria offerta di capi esclusivi, pensati e confezionati come creazioni uniche.

Il futuro di Ulturale: i nuovi azionisti

Oggi il brand Ulturale, acquisito da una nuova proprietà, si proietta nel futuro. I nuovi azionisti di riferimento sono due imprenditori e manager: Pierfrancesco Barletta, nuovo presidente della società e Raphael Caporali, nuovo amministratore delegato. Il primo è già attivo nel settore della comunicazione e media, il secondo nel settore catering e ristorazione. Presto potrebbero entrare anche nuovi importanti soci.

Ulturale: l'innovazione della tradizione

L’innovazione fortemente radicata nella tradizione, l’artigianalità della lavorazione, l’unicità di ogni creazione e la scelta dei materiali più esclusivi si confermeranno come i caratteri fondanti del DNA della maison napoletana che, dopo la crescita costante degli ultimi anni, la nuova compagine societaria vuole guidare alla conquista dei mercati internazionali portando la cultura della cravatta e degli accessori nei guardaroba di quei clienti “globali” che guardano alla qualità artigianale dell’eleganza made in Naples. “L’obiettivo -afferma il nuovo amministratore delegato, Raphael Caporali- è quello di far crescere ulteriormente questo brand storico; un’eccellenza che vogliamo resti saldamente ancorata alle sue storiche radici nel territorio e nella creazione del bello e al contempo si proietti nel mondo facendo di Ulturale uno dei simboli del made in Italy di alta gamma.”