Ulturale presenta la sua ultima creazione: la cravatta Milano

Ulturale presenta la sua ultima creazione: la CRAVATTA MILANO. La classica ed esclusiva “sette pieghe”, diventata famosa in tutto il mondo come simbolo distintivo dell’eleganza maschile, si presenta agli estimatori della maison partenopea in una nuova versione, che unisce il classico piccolo corno in oro e corallo custodito nei rivolti interni -evidente e ironico richiamo alla “napoletanità” - al logo del Duomo ricamato sul tessuto.

La calda luce del Golfo di Napoli illumina la piazza custodita dalla Madonnina: un abbraccio simbolico all’insegna dell’alta artigianalità, della lavorazione interamente a mano e materiali pregiati. Imprenditori, politici, star dello spettacolo e dello sport, persino capi di stato hanno voluto una cravatta Ulturale. In tanti l’hanno regalata come amuleto proprio per il cornetto portafortuna nascosto nelle sue pieghe.

Cravatta Milano: un unico pezzo di tessuto pregiato con lavorazione artigianale

La CRAVATTA MILANO, come le classiche “sette pieghe” di Ulturale, è creata da un unico pezzo di tessuto pregiato con una lavorazione interamente artigianale, contraddistinta da dettagli come il punto di chiusura sul retro, cucito più in alto, o “il filo di frizione” mobile che rende la cravatta incredibilmente morbida, o ancora l’anima interna fatta solo di fibre naturali e il taglio fatto esclusivamente a 45 gradi che implica un maggiore uso di tessuto ma garantisce che la cravatta non si torca. All’apparenza sottigliezze, che però fanno la differenza tra un prodotto comune e un capo unico. La CRAVATTA MILANO sarà prodotta in quattro serie limitate, disponibile in preordine esclusivamente sulla boutique online della maison e saranno consegnate il 7 dicembre 2024.