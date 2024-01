Uma Wang sceglie Milano per la prima apertura in Europa

Uma Wang sbarca in Europa e sceglie Milano per il suo primo store nel Vecchio Continente. Come rioporta Pambianconews l’ufficio stile è a Shanghai ma le collezioni di Uma Wang sono 100% made in Italy, realizzate in collaborazione con il licenziatario Olmar and Mirta, partner anche del piano retail che, dopo Milano, mira ad altre aperture in Europa.

Uma Wang sceglie Milano e apre in Brera, in via Palermo 1

La boutique si trova in via Palermo 1, nel cuore di Brera, e nei 100 metri quadrati ospita il meglio della collezione in modo che tutti i prodotti trovino la loro giusta collocazione e siano ben presentati alla clientela.