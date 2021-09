Umberto Bossi compie 80 anni: gli auguri di Fontana e Salvini

"Poco fa ho sentito al telefono Umberto Bossi, fondatore della Lega e guida di mille battaglie, per fargli i miei auguri piu' affettuosi per gli 80 anni. Buon compleanno Umberto!". Lo ha scritto ieri su facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana in occasione dell'80esimo compleanno dello storico leader del Carroccio.

Anche l'attuale guida della Lega, Matteo Salvini, ha rivolto i suoi auguri a Bossi: "Gli auguri te li faccio dalla macchina. Come ci hai insegnato tu, non c'e' sabato, non c'e' domenica". Salvini da atto a Bossi di un "modo di fare politica, con passione, con tenacia, con testa e cuore, che mi hai, e ci hai insegnato". "Grazie, non saprei cosa aggiungere se non riconoscenza, gratitudine, affetto, stima, addirittura venerazione perche' se sono qua, se siamo qua, se milioni di persone credono in un futuro migliore, e' perche' tu, con pochi altri eroi e valorosi, hai cominciato tanti e tanti anni fa".

"Lasciamo che i giornali e le tv dicono quello che da trent'anni si inventano sulla Lega - aggiunge Salvini - noi siamo qua e non si molla mai". "Mi spiace - confida ancora mentre il paesaggio sfila veloce dal finestrino dell'auto - non essere li' come e quanto vorrei, pero' - e qui il leader leghista si tocca il cuore - c'e' un sentimento di riconoscenza che non finira' mai. Altri 80 di questi anni perche' tanto, alla fine, vinciamo noi. Io - ribadisce - porto la tua, e la nostra, voce".