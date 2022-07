Un 22enne morto travolto da un treno nel Lodigiano

Un 22enne e' morto questa mattina travolto da un treno a San Rocco al Porto, nel Lodigiano. Sul posto e' intervenuta la polizia ferroviaria, insieme a vigili del fuoco e servizio sanitario di soccorso; dai primi accertamenti si tratterebbe di un suicidio. Rallentamenti alla circolazione ferroviaria sono segnalati tra Codogno e Piacenza, sulla linea Milano-Piacenza-Bologna. E' in corso la riprogrammazione dell'offerta ferroviaria, informa Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), con i ritardi che in alcuni casi superano l'ora. Traffico ferroviario in graduale ripresa dalle ore 11 circa, in seguito all'autorizzazione alla ripartenza dei treni concessa dalle Autorita' competenti intervenute sul posto.