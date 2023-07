Un'area verde intitolata a Berlusconi: la mozione di FI al Municipio 1

Il capogruppo Forza Italia al Municipio 1 di Milano e vice coordinatore cittadino Federico Benassati ha depositato una mozione per richiedere l' intitolazione dell'area verde in piazza Giovane Italia a Milano al presidente Silvio Berlusconi.

Benassati: "Mi è parsa spontanea ricordando tanti anni passati dal Presidente nella vicina via Rovani"

"L'intitolazione di un'area verde al presidente Berlusconi mi è parsa spontanea ricordando tanti anni passati dal Presidente nella vicina via Rovani, ma soprattutto mi è venuta naturale nel ricordare le tante volte in cui noi giovani consiglieri accompagnavamo il Presidente a votare nel vicino seggio nella scuola di via Ruffini". Così Federico Benassati, che ha aggiunto: "il presidente Berlusconi non è stato soltanto un personaggio politico, ma è stato soprattutto un grande innovatore ed imprenditore ed infine filantropo".

Benassati: "Silvio Berlusconi ha dedicato tutta la sua vita al nostro Paese, prima come imprenditore e uomo di sport"

"Basti ricordare l'ingente donazione per creare un reparto Covid nella vecchia fiera con 400 posti letto. Sono speranzoso nel fatto che la maggioranza di Municipio1 possa accogliere la mia richiesta in virtù del fatto che nessun regolamento prevede, contrariamente per strade e piazze, un minimo di tempo per dedicare un'area verde a una persona illustre"; ha concluso. "Silvio Berlusconi ha dedicato tutta la sua vita al nostro Paese, prima come imprenditore e uomo di sport, poi come politico, portando in alto il nome dell'Italia. Ma ha fatto tanto anche per la città di Milano, con cui ha sempre avuto un legame particolare e di grandissimo affetto.