Un arsenale nel bagagliaio dell'auto: condannato a 8 anni

Il gup di Milano Guido Salvini ha condannato a 8 anni di reclusione Orazio Nasca, 50 anni, arrestato in flagranza la sera del 16 novembre 2021 con una piccola "santabarbara" nel bagaglio dell'auto che guidava. La condanna arriva dopo che il gip Stefania Donadeo lo scorso aprile non aveva ritenuto congrua la pena a poco piu' di quattro anni di reclusione e quindi aveva rigettato l'istanza di patteggiamento concordata con il pm Daniela Bartolucci. L'uomo era stato bloccato per un controllo da una volante della questura in zona Comasina, periferia nord est di Milano. Nel corso della perquisizione della Lancia Ypsilon sono stati scoperti 5 fucili AK47, 3 pistole semi automatiche, un silenziatore, 6 granate, 10 caricatori e 800 munizioni. Nasca ha alle spalle gia' una condanna per il concorso dell'omicidio di un carabiniere durante una rapina nel 1998 a Caronno Pertusella (Varese).