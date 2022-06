Un caveau dal valore di 5 mln. Scoperto il tesoro di due evasori

Bergamo, un caveau per un valore di 5 milioni. Scovato il tesoro di due evasori

Un caveau privato in cui custodivano contanti, orologi di lusso, diamanti, lingotti d'oro e altri preziosi per un valore totale di circa 5 milioni di euro. E' quanto hanno scoperto i finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano a casa di una coppia di coniugi bergamaschi indagati per reati fiscali e fallimentari.

Scoperta grazie al cane specializzato

Durante la perquisizione della villa di proprieta' dei due imprenditori, il cane specializzato dei baschi verdi ha segnalato una specifica porzione di parete all'interno di una cantina ricoperta di pannelli di legno. Nella successiva ispezione, i finanzieri sono riusciti a individuare un vero e proprio caveau protetto da una porta blindata con codice d'accesso.

40 orologi di varie marche internazionali di lusso dal valore di mercato complessivo di circa 1.300.000

All'interno dello stesso, i militari hanno trovato oltre 2.584.500 di euro in contanti suddivisi in mazzette da diversi tagli e riposti in valigie da viaggio, 40 orologi di varie marche internazionali di lusso dal valore di mercato complessivo di circa 1.300.000 euro, diamanti, gioielli, lingotti d'oro e oltre 2.600 monete d'oro e d'argento, per un valore di circa 1.000.000 euro di cui gli indagati disponevano senza una plausibile giustificazione.

Notevole sproporzione rispetto ai redditi dichiarati

Dalle indagini, con specifico riferimento all'analisi reddituale dei coniugi indagati, è emersa, infatti, una notevole sproporzione dei beni recuperati all'interno del caveau e sottoposti a sequestro, rispetto ai redditi lordi dichiarati al Fisco dalla coppia negli ultimi dieci anni, pari a complessivi 235.000 euro.