Un elicottero per il trasporto di plasma in Lombardia

Un elicottero per il trasporto di plasma in Lombardia: è questo il traguardo raggiunto in Lombardia, prima in Italia a farlo, in collaborazione con l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (Areu), la Struttura Regionale di Coordinamento per le Attivita' Trasfusionali (Src), l'Articolazione Aziendale Territoriale (Aat) di Bergamo e l'Asst Papa Giovanni XXIII. Da oggi l'elisoccorso della base di Bergamo vola infatti con 2 unita' di globuli rossi concentrati gruppo 0 negativo e 2 unita' di plasma fresco scongelato. Somministrare il plasma in fase pre ospedaliera puo' mitigare gli effetti del trauma, contrastare il sanguinamento incontrollato, e migliorare la sopravvivenza dei pazienti emorragici politraumatizzati. Finora non lo si era potuto fare sia per la legge sull'uso del sangue, sia per la necessita' di conservare queste emocomponenti ad una temperatura corretta e costante. A Bergamo il problema e' stato risolto grazie ad un contenitore isotermico, gia' in uso in ambito militare, che conserva plasma e globuli rossi a temperatura corretta e costante anche in condizioni ambientali estreme. C'e' anche la possibilita' di riscaldare gli emocomponenti durante la trasfusione sul luogo dell'incidente. Il progetto Bob (Blood On Board o sangue a bordo) coinvolge per il momento l'elisoccorso di Bergamo come centro sperimentale, ma l'Areu vuole estenderlo a tutta la Regione Lombardia. A tale scopo saranno equipaggiati anche gli altri 4 elicotteri sanitari di soccorso della flotta Areu