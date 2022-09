Un fulmine colpisce in volo l'aereo EasyJet da Milano a Napoli

Un aereo EasyJet partito da Milano e diretto a Napoli è stato colpito da un fulmine in volo ed ha dovuto effettuare un repentino atterraggio dirottandosi verso Bari per evitare pericoli. E' accaduto domenica 25 settembre. Tutti illesi i novanta passeggeri dopo l'atterraggio di emergenza. Il fulmine aveva compromesso la possibilità di continuare a volare in sicurezza, come riferisce Leggo, ed a quel punto il comandante e la torre di controllo hanno optato per l'atterraggio d'emergenza a Bari.