Un italoamericano alla conquista del Monza: il miliardario Gabelli in trattative con Fininvest

Mario Gabelli in trattative con Fininvest per l'acquisto del Monza

Mario Joseph Gabelli, noto imprenditore italo-americano con un patrimonio stimato di 2 miliardi di dollari, ha avviato trattative per l'acquisizione di una quota di minoranza del Monza Calcio. Gabelli, nato nel Bronx e figlio di emigrati italiani provenienti da Solignano, piccolo comune in provincia di Parma, è a capo di Gamco Investors, una società che gestisce 31 miliardi di dollari. Il suo interesse verso il Monza rappresenta un ulteriore passo nella diversificazione dei suoi investimenti, spinto anche dall'esempio di altri magnati americani come Commisso e Friedkin, già attivi nel calcio italiano.

Fininvest conferma i colloqui, ma ancora nessuna trattativa avanzata

Fininvest ha confermato che sono in corso colloqui con potenziali partner, tra cui Gabelli, ma ha precisato che non ci sono trattative in fase avanzata. La holding della famiglia Berlusconi, che ha sempre dichiarato di voler trovare partner per lo sviluppo del club brianzolo, si mantiene cauta sul futuro. Questo avviene dopo che un’altra trattativa, quella con Orienta Partners, non è andata in porto nella scorsa primavera. Resta da vedere se Gabelli, noto per il suo fiuto finanziario e la sua passione per il calcio, riuscirà a fare breccia nel cuore del Monza e nella sua gestione futura.