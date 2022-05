Un monumento in Piazza Fontana per le vittime delle stragi dimenticate

Il Comitato “Non dimenticarmi” nato nel 2019 in occasione del cinquantenario della strage di Piazza Fontana a Milano ha lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma produzionidalbasso.com per raccogliere fondi che permettano la realizzazione di un’opera dell’artista Ferruccio Ascari in memoria delle vittime delle stragi dimenticate. L’opera aspetta solo di avere i fondi a disposizione poiché la “Commissione Monumenti“del Comune di Milano ha già dato il benestare.

"Vogliamo attivare memoria per stragi che seguirono a piazza Fontana"

“Vogliamo fare la nostra parte per attivare la memoria su quella e sulle stragi che seguirono a piazza Fontana – afferma il Comitato in una nota - ovvero le stragi del treno Freccia del Sud a Gioia Tauro (1970), Peteano (1972), Questura di Milano (1973), Piazza della Loggia a Brescia (1974), treno Italicus (1974), Piazzale Arnaldo a Brescia (1976) e Stazione di Bologna (1980). Stragi che hanno colpito cittadini indifesi e ignari secondo una strategia che mirava all'eversione politica e istituzionale. Per tutte queste la giustizia ordinaria ha faticosamente ricostruito la responsabilità materiale di gruppi terroristi di parte e la copertura o il depistaggio messo in opera da settori dello Stato. Ben pochi tra gli autori sono stati condannati. Una ferita mai sanata per le famiglie direttamente colpite e per l’intero nostro Paese”.

Il progetto

Milano, città colpita per prima dalla c.d. “strategia della tensione” deve avere un monumento dedicato a tutte le vittime delle stragi di Stato, capace di trasmettere alle nuove generazioni la memoria di allora, perché la tragedia non si ripeta.Il monumento Non Dimenticarmi è una grande installazione ambientale progettata dall’artista Ferruccio Ascari per uno spazio pubblico. Lontano dalla retorica tradizionale del monumento commemorativo, è un dispositivo che attiva la memoria collettiva attraverso il dialogo con chi si imbatte nella sua presenza fisica e sonora. Lo scopo del Comitato Non Dimenticarmi è coinvolgere la società civile, anche attraverso la raccolta dei fondi necessari a realizzare Non Dimenticarmi, nella donazione del monumento alla città di Milano, per colmare un vuoto reale e simbolico durato oltre cinquant'anni.

L'opera

L'installazione ambientale è costituita da 137 steli di acciaio ricurvo: tanti quante le vittime delle stragi, compreso Giuseppe Pinelli.

Alla sommità di ogni stelo è sospesa una campana tubolare a vento e da ogni batacchio pende un triangolo di metallo su cui è inciso il nome di ciascuna vittima. Le campane sono voci, presenze che invitano a ricordare, a interrogarsi su quelle morti per ribadire il rifiuto di ogni strategia che persegua finalità politiche attraverso la violenza e la paura.

Come contribuire per realizzarlo