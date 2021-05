Un nuovo nome per il centrodestra. Oscar di Montigny sfidante di Sala?

Continua la ricerca disperata di un nome. E così, rimane sul piatto quello di Annarosa Racca, la numero uno dei farmacisti lombardi. Donna di livello e di intelligenza, che potrebbe essere spendibile per contendere la riconferma a Beppe Sala. Tuttavia non pare che sia stato raggiunto alcun accordo. E tutti si interrogano su chi possa essere il nome "coperto" che Matteo Salvini ha nel cilindro. Un nome segretissimo, che andrebbe ad affiancarsi agli altri in lizza. Qualcuno vocifera che possa essere quello di Oscar di Montigny. Presidente di Flowe, Chief Innovation, Sustainability & Value Strategy Officer di Banca Mediolanum e Amministratore Delegato di Mediolanum Comunicazione, 51 anni, sposato con Sara Doris e papà di cinque figli. Un altro nome buttato nella lista. Un altro argomento per i rumors cittadini. Intanto Beppe Sala va per la sua strada, dritto verso le elezioni, annunciando che il 15 di giugno tutte le liste a suo sostegno, probabilmente otto, saranno state presentate.

