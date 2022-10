Un'occupazione abusiva in diretta. Guarda il video di Affaritaliani.it

Un’occupazione abusiva in diretta. Con tanto di scasso della porta. E’ quanto è pervenuto ad Affaritaliani.it Milano dal quartiere Lorenteggio dove un gruppo di rom ha occupato, stanotte, abusivamente, una casa.

Nel filmato, la donna sfonda la porta

Nel filmato, si vede la famiglia che sale lungo le scale e poi una donna, armata di grimaldello, che sfonda la porta per andare a occupare l’alloggio. Ovviamente la security di Aler è intervenuta immediatamente e tuttavia lo sgombero non è stato eseguito dalle forze dell’ordine per la presenza di minori Le case in via Lorenteggio sono di proprietà di Aler. E questo è solo l’ultimo caso di una serie di occupazioni abusive.