Milano, un parcheggio per fare l’amore: l’idea di una cittadina di Pioltello

Un parcheggio per fare l’amore: l’idea di una cittadina di Pioltello

Un parcheggio dove appartarsi e godersi l’intimità. Lo ha proposto, nel Comune di Pioltello, nel Milanese, una cittadina durante la riunione per il bilancio partecipativo. Adesso dovrà passare al vaglio dell’assemblea e poi, in caso positivo, ricevere i finanziamenti comunali. Un’opera che, secondo le stime, avrebbe un costo di 100mila euro. Al momento, quindi, solo un’idea. Curiosa e piccante. Che ricalca i “love parking” già presenti in altri paesi del mondo.

La donna promotrice: “Finalmente una zona dove chi vuole può appartarsi”

Perché la propongo?" Ha risposto dalle pagine di Milano Today: "Finalmente una zona dove chi vuole può appartarsi, invece di invadere le strade o le aree di sosta che poi vengono lasciate piene di preservativi usati per terra e giornali che sono serviti per tutelare la privacy".

I dettagli del progetto del “love parking”

La struttura, stando al planning presentato, potrebbe comporsi di circa 30 box lunghi cinque metri e larghi tre. Naturalmente si è pensato alla privacy, fondamentale in questi casi. Gli stalli potrebbero essere separati l'uno dall'altro con teli altri 4 metri e chiusura automatica "in grado di garantire riservatezza assoluta", ha spiegato l'ideatrice della proposta. Privacy ma anche sicurezza con la proposta di installare all’ingresso profilattici e plichi informativi sulle malattie sessualmente trasmissibili.

Idea “love parking” a Pioltello: gli orari di accesso

Gli orari di accesso? Dalle 18 alle 2 dal lunedì al giovedì, dalle 18 alle 4 dal venerdì alla domenica, stando al progetto proposto. Non un servizio gratuito: "Le coppie in cerca di intimità potranno accedervi attraverso un ticket generato online, dopo un pagamento di €5 per la prima ora e di €3 per le successive", ha puntualizzato Aurora nel testo inviato in municipio