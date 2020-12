Milano, una tampone antigenico "di solidarietà" per regalo di Natale



"Proteggiti dal Covid per le feste". E' questo lo slogan che dà il nome all'iniziativa del'associazione Cultura&Solidarietà, nata per permettere di effettuare un tampone antigenico a chi per qualsiasi motivo non riesce ad accedervi. "Tutte le singole situazioni ora vanno valutate attentamente. Per questo motivo, sempre nel rispetto delle normative del DPCM in vigore, farsi il tampone prima di incontrare le persone a cui teniamo è un segno di responsabilità verso noi stessi e gli altri", si legge nel comunicato dell'Associazione, che ha lanciato l'iniziativa in collaborazione con Cattolica Assicurazioni, grazie alla quale non solo si può avere il tampone antigenico per se stessi e per i propri cari, ma contemporaneamente donarlo a chi non ha le possibilità di poterlo programmare privatamente o non riesce ad accedere all'offerta del servizio pubblico. Cultura&Solidarietà per ogni tampone richiesto ne donerà uno ai Medici Volontari Italiani che con dei camper, potranno arrivare dove è più necessario.









La direttrice Generale di Cultura&Solidarietà, Nadia Mazzon, ha spiegato che molti tamponi saranno anche donati alle associazioni non-profit che assistono donne malate oncologiche che non riescono a farsi curare a causa del Covid. Inoltre - aggiunge il Presidente di Cultura&Solidarietà, Francesco Vivacqua - esiste un tema delle periferie ed un problema dei nuovi poveri a cui l'accesso al tampone, per carenza oggettiva ed incolpevole da parte dell'assistenza pubblica, è negato. Peraltro quando si dà una mano al settore sanitario pubblico si esercita il concetto di solidarietà".



Cattolica Assicurazioni ha dichiarato: ”Siamo felici di partecipare a questa importante iniziativa e orgogliosi di poter dare il nostro contributo alla salvaguardia e alla sicurezza dei cittadini. Questo progetto incarna appieno i nostri valori fondanti, che conserviamo e tramandiamo da 125 anni. Il Gruppo Cattolica sin dalla sua nascita pone la sicurezza e la salvaguardia delle persone al centro della sua missione aziendale, con grande attenzione allo spirito sociale e solidale del fare impresa. Ci auguriamo che in molti vorranno donare la possibilità di monitorare il proprio stato di salute a chi non ne ha i mezzi".



"Nella fase storica in cui ci si trova, grazie al progetto e tramite il camper - conclude il Faustino Boioli, presidente dell'associazione Medici Volontari Italiani - si cerca di colmare le lacune di tracciamento attraverso tamponi rapidi dei soggetti emarginati in modo da sostenerli in caso di positività ed aiutare la città nel contenimento dei contagi".