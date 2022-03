Un weekend all’insegna di cultura e abbigliamento aspettando la Primavera

Ultimo fine settimana d’inverno a Milano. Con l’arrivo della primavera è tempo di riscoprire nuovi colori e sensazioni. Ecco allora qualche suggerimento per scoprire cosa scopre la città con il cambio stagione.

Al Mudec arriva Chagall

Il Mudec di Milano saluta l’arrivo della primavera con l’arte sognante di Marc Chagall. Domani apre al pubblico la mostra Una storia di due mondi, con una selezione di oltre cento opere provenienti dall’Israel Museum di Gerusalemme. Il progetto espositivo, promosso dal Comune di Milano-Cultura, zooma su una parte della produzione fiume di Chagall – che ha spaziato nelle decadi tra dipinti e pitture murali, sculture e mosaici, vetrate e scenografie – e si concentra prevalentemente sui lavori grafici e l’attività nell’illustrazione editoriale.

Presenti all’appello, i temi fondamentali della vita dell’artista: dalle radici nella nativa Vitebsk (oggi Bielorussia) all’incontro con Bella Rosenfeld (l’amata moglie-musa, protagonista di tanti capolavori), dalla serie di acqueforti dedicate a Le anime morte di Gogol, fino all’edizione illustrata delle Favole di La Fontaine e La Bibbia.

In sottofondo la relazione tra le opere e il contesto culturale in cui furono ideate: la lingua, gli usi religiosi e le convenzioni sociali della comunità ebraica yiddish. E poi i colori e le forme che Chagall assimilò da bambino ed espresse da adulto, il rapporto nella sua opera tra arte e letteratura e tra linguaggio e contenuto. Curata dallo stesso Israel Museum e prodotta da 24 ORE Cultura, l’esposizione proseguirà fino al 31 luglio. Info e biglietti su mudec.it.

Primavera fa rima con BAM

BAM – Biblioteca degli Alberi Milano presenta la nuova stagione culturale in collaborazione con Fondazione Riccardo Catella, attiva da oltre tre lustri nello sviluppo degli spazi pubblici. Per il 2022 ci sono più di 240 produzioni originali – tutte gratuite – pronte a celebrare il binomio tra natura e cultura, partendo dalle quattro BAM Season Day «dedicate ognuna ad un tema diverso – commenta Francesca Colombo, Direttrice Generale Culturale di BAM – Fondazione Riccardo Catella – ovvero Forma, Azione, Pensiero e Contemplazione»

La prima BAM Season Day si terrà questa domenica. Ecco il programma:

– ore 9.30 in Area Carpini

BAM Yoga Open Air: Una lezione di yoga legata alla natura con campane di cristallo e bagno di Gong

– dalle 10.00 alle 17.00 in Area Meli

ALL 4 BAM – Prato fiorito luminoso: insieme agli studenti di Belle Arti di Brera verrà realizzato un grande prato luminoso con fiori di carta e led pronti ad illuminarsi al calare del sole

– ore 11.00 nel Giardino de Castillia 28

BAM Workshop Adults – Maestro Giardiniere: alla scoperta del parco nei panni di giardiniere per un giorno

– ore 12.30 in Area Frassini

Picnic in the Park: proposta enogastronomica ispirata al fiore

– ore 11.30 e 15.00 dall’Area Labirinto

Performing Arts in the Park – Bioritmo: danza ispirata alla natura insieme agli studenti della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi

– ore 14.30 e 15.30 nel Giardino de Castilla 28

Workshop KIDS: alla scoperta di fiori e profumi per sviluppare il senso olfattivo dei più piccoli insieme agli esperti dell’Accademia del Profumo

– ore 15.30 in Area Bocce

Torneo di Bocce: torna il tradizionale appuntamento per grandi e piccini

– ore 16.30 dall’Area Cornus

Performing Arts in the Park – Primavera, dove eravamo rimasti?: gli attori della scuola di teatro Proxima Res si esibiranno nei ruoli dei fiori che hanno segnato la storia dell’uomo

– ore 18.30 in Area Meli

Performing Arts in the Park – Petali: la compagnia Kataklò animerà il calare del sole con una performance acro-dance

Un tocco di vintage con l’East Market

Primavera significa anche cambiare il proprio outfit, anche andando a ripescare nel vintage. Si rinnova domenica l’appuntamento con East Market Milano, il mercatino vintage dedicato a privati e professionisti, dove tutti possono comprare, vendere e scambiare. In via Mecenate 88/A circa trecento selezionati espositori da tutta Italia presenteranno migliaia di oggetti insoliti e stravaganti: dai più ricercati capi d’abbigliamento vintage all’artigianato più raffinato, dai più rari dischi in vinile ai colorati complementi d’arredo.

Si potranno trovare articoli di collezionismo, accessori, mobili, modernariato, usato, pulci, design, scarpe e borse, libri, fumetti, poster, riviste e stampe, elettronica, militaria, giochi e videogiochi, riciclo e riuso, stranezze varie, piatti, porcellane e utensili e molto altro ancora. Questa volta ci sarà anche una speciale area dedicata all’arte illustrata, dove 15 artisti scelti appositamente per l’occasione proporranno un’ampia scelta di opere illustrate come disegni, stampe, accessori e molto altro ancora.

Appuntamento dalle 10.00 alle 21.00. Per info 351.65.59.781.





